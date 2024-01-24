موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024.. تقسيم المستحقين لشرائح

يترقب نحو 11 مليون مواطن مصري، مستحقين للمعاشات، موعد صرف معاشات شهر فبراير المقبل، الذي حددته وزارة المالية، وتم توزيع منشور به على مكاتب البريد ومنافذ صرف المعاشات.

صرف المعاشات لأكثر من 11 مليون مواطن

وقررت وزارة المالية صرف معاشات فبراير لأكثر من 11 مليون مواطن مصري، بداية من يوم الخميس 1 فبراير وعلى مدار 10 أيام على شرائح.

ومن المقرر أن يصرف المستحقون لمعاشات شهر فبراير، قيمة المعاشات بالزيادة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقيمتها 300 جنيه.

صرف معاشات شهر فبراير.. الخميس 1 فبراير

ويتمكن المواطنون من صرف المعاشات الخاصة بشهر فبراير 2024 بداية من يوم الخميس 1 فبراير عبر عدة منافذ ومنها ما يلي:

1- منافذ شركات فوري.

2- مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي.

3- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

4- منافذ الصرف وجميع البنوك العاملة في مصر.

تفاصيل الزيادات المقررة لأصحاب المعاشات

وحسب الزيادات المقررة لأصحاب المعاشات فإنّ الأشخاص الذين يتقاضون مبلغ 1500 جنيه سيتقاضون 1800 جنيه.

- الأشخاص الذين يتقاضون مبلغ 1700 جنيه سيتقاضون 2000 جنيه.

- الأشخاص الذين يتقاضون مبلغ 2000 جنيه سيتقاضون 2300 جنيه.

- الأشخاص الذين يتقاضون مبلغ 2300 جنيه سيتقاضون 2600 جنيه.

- الأشخاص الذين يتقاضون مبلغ 2600 جنيه سيتقاضون 2900 جنيه.

- الأشخاص الذين يتقاضون مبلغ 2900 جنيه سيتقاضون 3200 جنيه.

- الأشخاص الذين يتقاضون مبلغ 3200 جنيه سيتقاضون 3500 جنيه.

- الأشخاص الذين يتقاضون مبلغ 3500 جنيه سيتقاضون 3800 جنيه.

- الأشخاص الذين يتقاضون مبلغ 3800 جنيه سيتقاضون 4100 جنيه.

- الأشخاص الذين يتقاضون مبلغ 4100 جنيه سيتقاضون 4400 جنيه.

- الأشخاص الذين يتقاضون مبلغ 4400 جنيه سيتقاضون 4700 جنيه.