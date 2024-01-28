محافظ الغربية يتابع تنفيذ أعمال رصف محور طريق المعامل في طنطا

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الأعمال الجارية في محور طريق المعامل بميت حبيش، والذي يعد محوراً مرورياً سيسهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق «طنطا ـ السنطة» القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.

نسبة تنفيذ الأعمال

وأكد محافظ الغربية، الانتهاء من وضع طبقة الاسفلت الأولى من مدخل الطريق السريع حتى الكوبري الجديد، وجاري توريد السن في القطاع المتبقي بالتوازي مع تغطية الترعة وعمل غرف لري الأراضي الزراعية المجاورة .

محاور مرورية

وأكد «رحمي»، أن محافظة الغربية تعمل على حل مشكلة التزاحم والتكدس المروري من خلال خلق محاور مرورية جديدة، تسهم في حل مشكلة التكدس المروري وإعاقة الحركة المرورية، خاصة في أوقات الذروة مع مراعاة توفير الجهد والوقت، وعدم تعطيل مصالح المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بتطوير شبكة الطرق وفتح شرايين مرورية جديدة، باعتبارها إحدى قاطرات التنمية ولإحداث نقلة نوعية في الشبكة على مستوى الجمهورية.