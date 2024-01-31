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«الإسكان» تجري قرعة علنية على 576 قطعة أرض في العبور الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
10:49 ص | الأربعاء 31 يناير 2024
«الإسكان» تجري قرعة علنية على 576 قطعة أرض في العبور الجديدة

«الإسكان» تجري قرعة علنية على 576 قطعة أرض في العبور الجديدة

أصدر جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة برئاسة المهندس أحمد علي، بيانا، بشأن القرعة العلنية اليدوية أمس، لتسكين العملاء الذين سددوا المقدمات الخاصة بمساحات الأراضي التي تم توفيق أوضاعها لهم، والتي شملت 576 قطعة أرض لشرائح المساحات (209م2 –450م2 – 500م2)، بنطاق جمعية الأمل «سابقاً» بالمدينة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن الشوربجي، مساعد نائب رئيس المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومسئولي الجهات المختصة.

جار تنفيذ المرافق وخطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي

وأشار المهندس أحمد علي إلى أنه جار تنفيذ أعمال المرافق بالمنطقة والتي تشمل طرق «فرمة»، وخطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكداً أن وزارة الإسكان، ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة العبور الجديدة، تهدف إلى تطوير المناطق المضافة للمدينة، وتحويلها إلى مناطق حضارية عصرية، تضم العمران المنظم، والطرق الممهدة، والمرافق والخدمات، بما يحقق جودة الحياة لسكانها.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه جرى استقبال المواطنين بداية من الساعة العاشرة صباحاً لإجراء عملية تسجيل الحضور، وتم غلق الأبواب في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً للبدء في إجراء القرعة العلنية، وتم السماح بحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية، وأصل إيصال السداد.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.