إصلاح عطل مفاجئ في خط مياه بمركز الفشن ببني سويف

تمكن فنيو شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، اليوم، من إصلاح عطل مفاجئ في خط مياه الشرب، أمام جمعية الهلال الأحمر، بطريق الشقر، وإعادة ضخ المياه مرة أخرى بعد قطعها بسبب العُطل المفاجئ.

إصلاح عطل بخط مياه في الفشن

وقال المحاسب محمد بكري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن ببني سويف، إنه تم تنفيذ عدد من الإجراءات تجاه عٌطل مفاجئ بخط المياه، والذي نتج عنه انقطاع المياه عن لفترة قصيرة، حيث تمكن الطاقم الفني لشركة المياه من إصلاح العطل، وإعادة ضخ المياه سريعًا.

تواجد قيادات شركة المياه والوحدة المحلية بالفشن على رأس العٌطل

وأشار رئيس مدينة الفشن إلى تواجد قيادات الوحدة المحلية وشركة المياه، والطاقم الفني بالشركة والوحدة المحلية لسرعة الانتهاء من إصلاح العطل وإعادة الخدمة لطبيعتها.

عُطل مفاجئ بخط رئيسي للمياه جنوب بني سويف

وشهد خط المياه الرئيسي المار بطريق قرية الشقر بمركز الفشن جنوب بني سويف، عُطل مفاجئ، قبل أن يتم قطع المياه عن عدة مناطق، لحين إصلاح العُطل مرة أخرى وإعادة ضخ المياه.

كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قد وجه بسرعة إصلاح العُطل وإعادة ضخ المياه مرة أخرى.