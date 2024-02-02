ضيوف «القاهرة للكتاب» من كل الجنسيات يبحثون عن المعرفة: مصر كعبة العلم وأرض الثقافة (ملف خاص)

زاد الإقبال مع بداية فعاليات «معرض القاهرة الدولى للكتاب» فى دورته الـ55، والمقام فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، وبشكل كبير على الندوات والفعاليات المختلفة، والجميع يريد أن يشارك فى هذا العرس الثقافى المصرى، حتى وصل الأمر إلى الاحتشاد فى اليوم الأول للمعرض ومع الساعات الأولى لفتح أبوابه أمام الزوار.

من بين الزوار الكُثر الذين زاد عددهم عن 2 مليون زائر خلال الأسبوع الأول للمعرض، كان ضيوف المعرض من الطلاب الأجانب والعائلات يتجولون بسعادة كبيرة داخل القاعات يستمتعون بالأجواء الثقافية التى لم يعتادوا عليها حتى فى بلادهم، من بينهم طلاب الشيشان الذين أكدوا أن مصر دولة البركة فى العالم لذكرها فى القرآن الكريم، كما أن النبى تحدّث عنها، ويعتبر طلاب الهند أن مصر هى كعبة العلم والمعرفة، وأن الأزهر هو المؤسسة الأهم فى العالم الإسلامى التى تعلّم طلابها أصول وتعاليم الإسلام الوسطية السمحة. وأكد طلاب إندونيسيا، وهم الأكثر انتشاراً بالمعرض، أن هناك علاقات تاريخية وثقافية تجمع بين البلدين، وأن التعليم فى الأزهر انعكس عليهم إيجاباً، فهم يقدّرون العلم والعلماء.