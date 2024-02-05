طرح قطع أراض بنظام التخصيص المباشر في العبور.. المساحات والأسعار

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور عن طرح قطع أراض بنظام التخصيص المباشر لشهر فبراير، عن طريق التقديم بمقر هيئة المجتمعات العمرانية بالعاصمة الإدارية، حيث يستمر التقديم حتى تاريخ 15 فبراير الجاري.

مساحات وأنشطة مختلفة ومتنوعة

وأوضح المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، في بيان، أن قطع الأراضي المقترحة للاستثمار لهذا الشهر بمساحات وأنشطة مختلفة ومتنوعة بنظام التخصيص المباشر هي كالتالي:

- قطعة أرض رقم 1 بلوك 40000 بمشروع روضة العبور بحي السلام ثان على طريق بلبيس الصحراوي بمساحة 12 ألفا و294 مترا مربعا بنشاط تجاري، بسعر تقديري 24 ألفا و525 جنيها للمتر، ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تبدأ من تاريخ استلام الأرض، والاشتراطات البنائية لا تزيد النسبة البنائية عن 40% من إجمالي مساحة الأرض، وطبقا لاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني بارتفاعات بدروم وأرضي ودورين، مع الالتزام بقيود الارتفاع المسموح بها قانونا، والردود الأمامي 5 أمتار والجانبي والخلفي 4 أمتار.

- قطعة أرض رقم 14 و15 بلوك 17109 بالإسكان العائلي بمساحة 604 أمتار مربعة بنشاط تجاري، بسعر تقديري 27 ألفا و350 جنيها للمتر، ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تبدأ من تاريخ استلام الأرض، والاشتراطات البنائية لا تزيد النسبة البنائية عن 40% من إجمالي مساحة الأرض، وطبقا لاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني بارتفاعات بدروم وأرضي ودورين وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها قانونا، والردود الأمامي 5 أمتار والجانبي والخلفي 4 أمتار

الاطلاع على كتيب إجراءات التخصيص

وأكد المهندس أحمد رشاد رئيس الجهاز، أن المساحة تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذى يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة، مع ضرورة الاطلاع على كتيب إجراءات التخصيص بنظام التخصيص المباشر على الموقع الإلكتروني لموقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.