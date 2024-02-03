فيلم التجربة المكسيكية يحقق 217 ألف جنيه خلال 24 ساعة

دخل فيلم التجربة المكسيكية، والذي يقدمه الثنائي بيومي فؤاد ومحمد ثروت، ضمن الماراثون السينمائي في دور العرض، وذلك ضمن قائمة الأفلام التي تتصدر شباك التذاكر في الوقت الحالي.

التجربة المكسيكية في المركز الخامس

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن فيلم التجربة المكسيكية احتل أمس المركز الخامس في إيرادات شباك التذاكر، حيث حقق إيرادات 217 ألف جنيه.

وفيلم التجربة المكسيكية يشارك فيه عدد من الفنانين، من بينهم بيومي فؤاد ومحمد ثروت وأحمد فتحي وندا موسي ومحمود حافظ، ومن تأليف محمد محرز ومحمود حمدان وإخراج شادي علي.

ويشارك مع فيلم التجربة المكسيكية في دور العرض عدد من الأفلام، منها رحلة 404 والحريفة ومقسوم وأنف وثلاث عيون والإسكندراني وأبو نسب.