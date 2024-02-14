الانتهاء من 3 مراكز طبية في شبين القناطر بتكلفة 180 مليون جنيه

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية على عدد من المشروعات الطبية، التي تُنفذ بمركز ومدينة شبين القناطر ضمن «حياة كريمة»، يرافقه المحاسب خالد العرفي رئيس مجلس مدينة شبين القناطر وممدوح عبد العزيز مدير إدارة التخطيط بمديرية الصحة، وممثلو جهاز التعمير، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد، والوقوف على معدلات ونسب التنفيذ والإنجاز وتذليل العقبات.

تقديم خدمة طبية مميزة للمواطنين

واستهل محافظ القليوبية، جولته بتفقد مركز طب الأسرة بقرية نوى المقام على مساحة 2000م2، ويتكون من 3 طوابق، وأنشئ بتكلفة مالية بلغت 60 مليون جنيه، وجرى الانتهاء منه بنسبة 100%، والمركز الطبي بقرية طحانوب، والمقام على مساحة 850 مترًا، ويتكون من 3 طوابق بنسبة تنفيذ بلغت 97% بتكلفه 60 مليون جنيه.

ويضم كل مركز طبي «عيادة طب أسرة، عيادة أسنان، عيادة إسعافات أولية، صيدلية، معمل دم، معمل طفيليات، مكتب تثقيف صحىيوأسرة، مكتب تنظيم أسرة ومشورة، مكتب كبار السن، غرفة التعقيم، مكتب الصحة، عيادة صحة عامة، مكتب تطعيمات ومتابعة أطفال، مغسلة، سكن أطباء، سكن ممرضات».

وتفقد المحافظ، المركز الطبي بكفر شبين المقام على مساحة 2000م2، ويتكون من 3 طوابق، وأنشئ بتكلفة مالية بلغت 60 مليون جنيه، وتم الانتهاء منها بنسبة 100%.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وتابع مشروع إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي، والمُقام على مساحة 16 ألف متر مربع، والمبنى الرئيسي مُقام على مساحة 4500 متر مربع، ويتابع التنفيذ والإشراف، الجهاز المركزي للتعمير، هذا وقد تم الانتهاء من أعمال الهياكل الخرسانية ومبنى الكهرباء ومبنى الخزانات وجاري صب أعمدة الدور الثالث علوي من المبنى الرئيسي، وأعمدة الدور الثاني لمبنى التمريض، وقد بلغت نسبة التنفيذ للأعمال الإنشائية 65%.

ومستشفى شبين القناطر المركزي، يتكون من ستة طوابق «الطابق الأرضي يتكون من صيدلية وقسم الطوارئ والأشعة، والطابق الأول مكون من قسم الغسيل الكلوي والعيادات والأسنان وبنك الدم والمعامل، والطابق الثاني مكون من قسم العلاج الطبيعي وعناية مركزة أطفال ومكاتب إدارية، والطابق الثالث والرابع به قسما للإقامة مكون من 120 سريرًا وقاعات انتظار، والطابق الخامس مكون من قسم الولادة وحضانات الأطفال وقسم المناظير، والطابق السادس مكون من قسم العمليات وقسطرة القلب والعناية المركزة بعدد 27 سريرًا».

وأكد محافظ القليوبية، أن تلك المشروعات ستساهم في دعم المنظومة الصحية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة خلال المرحلة الأولى من المبادرة، موضحا أن جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية التي تنفذ ضمن مبادرة حياة كريمة، تتم طبقًا للمعايير والمواصفات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل المُقرر تطبيقها بالمحافظة خلال الفترة المُقبلة.