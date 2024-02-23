فيلم «درويلة» في ذيل قائمة الإيرادات.. مهدد بالسحب بعد 16 يوما من طرحه

دخل فيلم درويلة دائرة التهديد بالسحب من السينما وذلك بعد مرور نحو 16 يوما من طرحه بجميع دور العرض، إذ حقق إيرادات ضعيفة جعلته يحجز مركزا متأخرا في قائمة الإيرادات اليومية، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

ووصلت حصيلة إيرادات فيلم درويلة خلال أكثر من أسبوعين عرض بالسينما إلى 720 ألف جنيه، وجاء ترتيبه بالمركز العاشر في قائمة الإيرادات اليومية والتي تضم 12 فيلما، وحقق في شباك التذاكر أول أمس 7 آلاف جنيه.

أبطال فيلم درويلة

فيلم درويلة بطولة عمرو عبدالجليل، آيتن عامر، محمود عبدالمغني، محمد علي رزق، إبرام سمير، لبنى ونس، حسني شتا، نهال نور، فكرة محمد الدياسطي، سيناريو وحوار عبدالرحمن فتحي، إخراج معوض إسماعيل.

قصة الفيلم

تدور قصة فيلم درويلة، في إطار مليء بالتشويق والإثارة، من خلال مكان يشبه ساحات القتال يتواجد فيه بعض الخارجين عن القانون، ويخرج أحدهم من السجن ويجد نفسه متورطًا في معركة مع آخر وعليه مواجهته.