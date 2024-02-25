موعد صرف معاشات شهر مارس 2024.. تطبيق الزيادات الجديدة على 11 مليون مواطن

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية موعد صرف معاشات شهر مارس 2024، إذ يجرى تطبيق الزيادات الجديدة على 11 مليون مواطن مُستحق بداية من أول مارس.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024.. تطبيق الزيادات الجديدة

وبالنسبة لـ موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 والذي يجرى فيه تطبيق الزيادات الجديدة، فإنه سيكون من يوم 1 من الشهر المُقبل، بالزيادة التي أقرّها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

الزيادة بنسبة 15%

وستكون الزيادة المُحددة لـ أصحاب المعاشات وفقًا للقانون 148 لسنة 2019، كحد أقصى 15% وكان من المقرر أن يتم صرفها في شهر يوليو المُقبل، ولكن الرئيس أقر بتبكير موعد الصرف نظرًا للظروف الحالية.

وتستعد الهيئة لصرف المعاشات لـ11 مليون شخص يوم 1 من شهر مارس المُقبل بالزيادة المقررة التي جرى إقرارها للمُستحقين، فضلًا عن أنَّه سيتمّ صرف الأجور للعاملين في الدولة بالزيادة التي تمّ إقرارها بعد رفع الحد الأدنى للمرتبات إلى 6 آلاف جنيه.

وفي 1 من شهر يناير الماضي 2024، تم تطبيق قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني، إذ تم رفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني للأشخاص المؤمن عليهم في القطاع الحكومي والخاص، ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه.

كما تم رفع الحد الأقصى للاشتراك التأميني أيضًا ليصبح 12600 جنيه بدلًا من 10 آلاف و900 جنيه.