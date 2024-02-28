الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المخصصة لذوي الهمم.. اعرف الطريقة

ينتظر العديد من ذوي الهمم معرفة نتيجة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات لمعرفة قبولهم أو رفضهم للحصول على سيارة مجهزة بإمكانيات معينة وأسعار مخفضة، تقدمها لهم وزارة التضامن الاجتماعي ضمن التسهيلات والخدمات التي تعمل على منحها لبعض الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة للتيسير عليهم.

وفي السطور التالية نعرض طرق الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة، وفقا لما ذكرته وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الرسمي الإلكتروني.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات

وفيما يلي نعرض كيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين، وأبرز الشروط:

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات

يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة في مصر.

يمكن الاستعلام عن طريق الاتصال بمركز خدمة العملاء التابع للإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.

التوجه شخصيًا إلى مقر الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات من خلال الموقع الإلكتروني

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة من خلال الضغط هنا.

اختيار «الخدمات الإلكترونية».

النقر على أيقونة «الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات».

إدخال الرقم القومي للشخص الذي يريد الاستعلام.

إدخال كلمة المرور.

النقر على زر بحث.

وقت استخراج شهادة الكشف الطبي للسيارات

يستغرق مدة صدور شهادة الكشف الطبي للسيارات حد أقصى 14 يوم عمل.