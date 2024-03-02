تراجع أسعار البانيه اليوم السبت 2-3-2024 في الأسواق.. الكيلو بـ176 جنيهًا

كشفت بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء عن تراجع أسعار البانيه اليوم السبت 203-2024 في الأسواق بشكل كبير، بقيمة 11 جنيهًا للكيلو الواحد، إذ سجل سعر كيلو البانيه في الأسواق نحو 176 جنيهًا.

وجاء تراجع أسعار البانيه في الأسواق على خلفية تراجع أسعار الأعلاف خلال الأيام الماضية، وكذلك بسبب تشديد الرقابة من أجهزة الدولة على الأسواق لعدم تلاعب التجار بالأسعار.

تراجع أسعار البانيه

تنشر «الوطن» سعر الدواجن اليوم السبت 2-3-2024 في الأسواق، وسط تراجع أسعار البانيه وهي كالتالي:

يتراوح سعر الفراخ البيضاء اليوم في الأسواق المحلية بين 96 جنيها، و115 جنيها للمستهلك

سعر الدواجن الساسو اليوم

يتراوح سعر الفراخ الساسو «الحمراء» اليوم بين 100 إلى 120 جنيها في الأسواق للمستهلكين.

أسعار الكتاكيت اليوم

سجل سعر الكتكوت الأبيض 24 إلى 25.25 جنيه، فيما بلغ سعر الكتكوت الساسو البيور من 11 إلى 12 جنيها.

سجل سعر الكتكوت الساسو ما يقرب 12 إلى 13 جنيها، وجاء سعر الكتكوت البلدي بين 8 إلى 9.75 جنيه.

وبلغ سعر الكتكوت الهجين من 8 إلى 9 جنيهات، وجاء كتكوت جيل ثاني بين 10.5 إلى 21.5 جنيه، وسجل سعر الكتكوت الروزي البيور ما يقرب من 12 إلى 13 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 156 جنيها في الأسواق حسب المنطقة المباع فيها للمستهلك.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

ووصل سعر كرتونة البيض الأحمر لتسجل 160 جنيها في الأسواق حسب المنطقة المباع فيها للمستهلك.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم

وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي ما يقرب من 162.54 جنيه في الأسواق حسب المنطقة المباع فيها للمستهلك.