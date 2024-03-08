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دراما المتحدة

شاشة عرض لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في مركز شباب الشيخ زويد

كتب:

حسين إبراهيم
07:54 م | الجمعة 08 مارس 2024
شاشات عرض بمركز شباب الشيخ زويد

شاشات عرض بمركز شباب الشيخ زويد

خصص مركز شباب الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، شاشات عرض كبيرة، من أجل مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك.

مباراة الأهلي والزمالك

قال إبراهيم إسماعيل مدير مركز شباب الشيخ زويد في بيان، إن مركز الشباب يهتم بعملية الحضور والاستمتاع لشباب المدينة، بمركز الشباب القديم، بناء على تعليمات مديرية الشباب والرياضة، وطلبات الشباب

قضاء يوم ترفيهي لشباب الشيخ زويد

وأضاف مدير المركز أن الحضور الجماهيري الكبير يُعطي اللقاء مُتعة وبهجة، في حين قال فريح الحمايدة مدير إدارة الشيخ زويد الرياضية، إن مركز شباب الشيخ زويد، والكوثر، دائم العطاء والتواصل المستمر لراحة الجماهير من الشباب.

وأضاف «الحمايدة» في بيان له، أن هناك قيودا يقوم بها المركز للفصل بين الشباب وعدم التعصب بين الجماهير، خصوصا أن هناك شعبية كبيرة للناديين في المدينة.

وأضاف محمد جمعة وكيل إدارة الشيخ زويد، أن صالة المركز مُجهزة بشكل راقٍ، ويتم إذاعة غالبية المباريات الهامة، سواء العربية أو الأوربية، وخصوصا مباريات ليفربول.

 

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