تفاصيل 1638 فرصة عمل جديدة في 42 شركة بـ13محافظة.. رواتب مجزية وتأمينات

أصدرت وزارة العمل، اليوم الاثنين، نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص.

وذكرت وزارة العمل، في بيان اليوم، أنها تلقت طلبات من 42 شركة قطاع خاص في 13 محافظة لديها 1638 وظيفة مٌتوفرة الآن في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة «ذوي الهمم»، وبرواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريا، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي.

فرص العمل المتاحة في 13 محافظة

وأوضحت الوزارة، أن التقديم على هذه الفرص الجديدة يكون خلال شهري مارس وأبريل 2024، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو الموقع الرسمي لوزارة العمل أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة.

وأضافت الوزارة، أن فُرص العمل الجديدة تتوافر في 13 محافظة، هي القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والغربية، والفيوم، والقليوبية، ودمياط، والمنيا، وأسيوط، وبورسعيد، والإسكندرية، والدقهلية، والسويس، وذلك في تخصصات مشرف فريق، وسكرتارية، وعضو فريق، ومساعد مدير مطعم، ومشرف مطعم، ومهندسين كهرباء وميكانيكا وجودة ومبيعات وإنتاج، وسكرتارية، وتلي سيلز، ومدرسين جميع التخصصات، ومحاسبين، ومشرف تغذية ماكينات، وحجارين، وأعمال إدارية، ومدير صيانة، ورسام هندسي، ومندوب تسويق وبيع، وموظف ملاحة، وموظف حسابات ملاحين، وأمين مخازن، ومسؤول تمويل، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، وموظف استقبال، وأخصائيين تمويل، ومسئول تعيينات، ومندوبين مبيعات وتوصيل، ومراقبين جودة، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، وعمال خياطة بكافة الأقسام،وعمال انتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

فرص عمل لذوي الهمم

وبحسب البيان، تضم فرص العمل المتاحة مجموعة من الوظائف لذوي الهمم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018.

من جانبه، أكد حسن شحاتة وزير العمل على دعوة شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والإستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهلهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها الوزارة من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.

الرواتب تبدأ من 3500 جنيه

ووجه الوزير جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بواقع 3500 جنيه كحد أدنى فى كل الوظائف.

وأضاف أنه رغم التحديات العالمية، إلا أن معدلات البطالة تراجعت في مصر من حوالي 13% عام 2014 إلى أقل من 7% حاليا بسبب خطة الدولة في المواجهة، من خلال المشروعات العملاقة وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل،وكذلك مُلتقيات التوظيف بالتعاون مع القطاع الخاص،وغيرها من استراتيجيات المواجهة.

جدير بالذكر أنه في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص، إلى جانب تنظيم مُلتقيات توظيف بالمحافظات، ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.