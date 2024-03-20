وزير الإسكان يوجّه بالالتزام بالمستوى الجيد لمعدلات تنفيذ «سكن لكل المصريين»

وجّه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالالتزام بالمستوى الجيد لمعدلات تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، والمتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها، ومواصلة الجولات التفقدية بمواقع العمل، ودفع العمل بمشروعات المرافق، وتنسيق الموقع، مع مراعاة استكمال المشروعات بالمواصفات الفنية المطلوبة، خلال جولته لمتابعة مشروعات المبادرة في مدن «العاشر من رمضان، والسويس الجديدة، وبني سويف الجديدة، وأكتوبر الجديدة».

وتابع المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، استكمال الأعمال الجارية لتنفيذ 178 عمارة، بمساحة 90 مترا مربعا للوحدة بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بالمدينة، في ضوء الاهتمام بمشروعات الإسكان، ومشروعات البنية التحتية بالمدن الجديدة.

كما تفقد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، الأعمال الجاري تنفيذها لـ98 عمارة بمساحة 90 مترا للوحدة بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بالحي الـ20 بالمدينة، موضحا أنّ الوحدات يتم تسليمها كاملة المرافق من «مياه – صرف – كهرباء – طرق - غاز طبيعي»، في إطار توفير الخدمات الأساسية للمنتقلين للسكن بها.

ووجّه رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، بدفع العمل بأعمال تنسيق الموقع والأرصفة بعد الانتهاء من أعمال المرافق للعمارات، لسرعة تسليم الوحدات لحاجزيها، وكذا سرعة تنفيذ أعمال التشطيبات للعمارات المتبقية، مشدداً على مسئولي الشركات المنفذة ضرورة الانتهاء من الأعمال الجارية في التوقيتات المحددة.

كما تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، يرافقها مسئولو الجهاز، أعمال تنفيذ 2064 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» كمرحلة عاجلة بالمبادرة.

وتابعت مخلوف في جولتها، أعمال تشطيب عددٍ من الوحدات السكنية، وأعمال مرافق المياه والصرف، ومنها محطة معالجة الصرف الصحي العاجلة، وشبكة الإنارة، والطرق، والسوق التجارية، ومدرسة التعليم الأساسي، والحضانة.

وأكدت رئيس جهاز السويس الجديدة، ضرورة التزام الشركات المنفذة بمعايير الجودة جنبا إلى جنب مع البرنامج الزمني المحدد، ومراعاة أقصى درجات السلامة والصحة المهنية، والمتابعة الدورية للأعمال من خلال الإدارات المعنية، ومواصلة العمل خلال شهر رمضان بنفس الوتيرة.

وتفقد المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، والمهندس تامر جبر نائب رئيس الجهاز، أعمال تنفيذ عمارات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين - محور الإسكان المتوسط»، للوقوف على آخر المستجدات وتذليل العقبات بهدف رفع نسبة الإنجاز.

ووجّه رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، بسرعة بدء تنسيق الموقع العام بين العمارات، والالتزام بالمواصفات والجودة المطلوبة للتنفيذ، حتى يمكن تسليم الوحدات للحاجزين في أسرع وقت ممكن.

وتابع المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة اكتوبر الجديدة، مع مسئولي الجهاز، سير العمل بوحدات «المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين» بمنطقة غرب المطار، وذلك في حضور الإدارات التنفيذية، وجهات الإشراف على المشروع.

وأوضح رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أنّه تم متابعة أعمال التشطيبات، وأعمال تنسيق الموقع العام لوحدات عمارات المرحلة الخامسة، والبالغ عددها 10 آلاف وحدة سكنية، كما تم تفقد أعمال تنفيذ وحدات عمارات المرحلة السادسة بالمبادرة والبالغ عددها 50 ألف وحدة سكنية جديدة.

وأشار المهندس محمود مراد، نائب رئيس الجهاز، إلى أنّه جرى التنبيه على الشركات المنفذة وجهات الإشراف بضرورة تكثيف معدلات التنفيذ مع الحفاظ على مستوى الجودة المطلوبة، طبقا للمواصفات الهندسية.