أغرب تقاليع طلبات الزواج حول العالم بعد مشهد مسلسل كامل العدد +1

تقدم الفنان صدقي صخر للزواج من الفنانة جيهان الشماشرجي، خلال أحداث مسلسل كامل العدد +1، من خلال جلوسه على قدميه، وإعطائها خاتم في علبة ذات لون أحمر، بمشهد رومانسي جذب انتباه الجمهور، الذين بدأوا في البحث عن أغرب طلبات الزواج.

قدم موقع miragenews أغرب طلبات الزواج حول العالم

تقديم سن الحوت لوالد العروس

هناك عادة غريبة لطلب العروس في جزر المحيط الهادي، إذ يجب على العريس، أن يذهب أولاً إلى والد العروس، ويقدم له سن الحوت قبل أن يتمكن من طلب يد المرأة للزواج.

اختطاف العروس

أما عن أغرب طلبات الزواج في ثقافة الروما، اختطاف الرجل المرأة التي يرغب في الزواج منها، بمساعدة أصدقائه حتى يأخذها إلى منزله، وبعد المفاوضات مع عائلة العروس يقام حفل زفاف.

القفز على المكنسة

في بعض الولايات الأمريكية، يتبع البعض عادات غريبة عند طلب الزواج، ومنها القفز على المكنسة، كإشارة إلى دخولهم لحياة جديدة معًا.

تشريح دجاجة

في الصين يؤدي العريس تقليدًا غريبًا، مع العروس التي يرغب في الزواج منها، من خلال تشريح الدجاجة معًا، وإذا كان كبد الدجاجة سليمًا، فيمكنهما تحديد موعد لحفل زفافهم، إذا لم يكن الكبد سليمًا، يبحثا على دجاجة ذات كبد سليم.

فريق عمل مسلسل كامل العدد +1

مسلسل كامل العدد +1 من بطولة الفنانة دينا الشربيني، والفنان شريف سلامة، ويشارك فيه عدد من النجوم، أبرزهم إسعاد يونس، آية سماحة، أحمد جمال سعيد، صدقي صخر، جيهان الشماشرجي، وصدقي صخر، والعمل الدرامي من إخراج خالد الحلفاوي، وتأليف رنا أبو الريش، ويسر طاهر.