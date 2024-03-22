قوافل السعادة تصل دهشور.. فقرات أراجوز وفوازير وألعاب للأطفال

وصلت قوافل السعادة التي تنظمها مؤسسة حياة كريمة، إلى منطقة دهشور، وعملت القافلة على توزيع بعض الألعاب الورقية وألعاب الكروت وما شابه.

ونظمت حياة كريمة فقرة الأراجوز، والذي بدأ في إلقاء بعض الفوازير على أطفال المنطقة، وتوزيع هدايا على الفائزين، هذا بالإضافة إلى توزيع فوانيس رمضان على الأهالي.

«مكافحة المخدرات» يشارك في نشر التوعية

وفي الإطار ذاته، شارك صندوق مكافحة المخدرات في القافلة وعمل على نشر التوعية بخطورة التدخين والإدمان، وذلك من خلال تنظيم بعض الألعاب البسيطة التي من شأنها تعريف الأطفال بالموضوع بشكل سهل وبسيط.

وعملت قافلة حياة كريمة على توزيع بعض الكتيبات والمنشورات التي تعمل على توعية الأطفال بمخاطر الإدمان والتدخين.

قوافل السعادة

والجدير بالذكر، أن قوافل السعادة التابعة لحياة كريمة، تجوب اليوم الجمعة بعض المناطق المختلفة في حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، وتعمل القوافل على تنظيم عدد من الندوات التوعوية، للأطفال حول قضايا مختلفة إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية البسيطة.