رسالة رومانسية من حسن الرداد لزوجته إيمي سمير غانم في عيد ميلادها

وجّه الفنان حسن الرداد رسالة إلى زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، في عيد ميلادها الموافق 31 مارس، عبر رسالة رومانسية نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

رسالة حسن الرداد لزوجته إيمي سمير غانم

ونشر «الرداد» مجموعة صور تجمعهما عبر حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك»، وعلّق عليها قائلا: «كل سنه وأنتِ طيبة يا ألذ وأخف دم في مصر كلها، عقبال مليون سنة، ودايمًا سعيدة وناجحة ومحبوبة ومنورة حياتنا يا حبيبتي».

حسن الرداد والسباق الرمضاني 2024

يشارك الفنان حسن الرداد بمسلسل محارب، والذي يعرض في شهر رمضان 2024، حاليًا، ويشارك في مسلسل محارب كلا من أحمد زاهر، نرمين الفقي، ماجد المصري، والمسلسل من إنتاج أحمد السبكي، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.

موعد عرض مسلسل محارب

تُعرض الحلقة الجديدة الساعة 9 مساء على قناة cbc، والإعادة الأولى لها في تمام الساعة 3:45 من فجر اليوم التالي، ويتم عرض الإعادة الثانية لها في تمام الساعة 5:15 فجرًا.