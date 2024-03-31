تركيب خط طلمبات جديد للقضاء على ضعف المياه بمرتفعات مدينة الشروق

أعلن المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، القضاء على مشكلة ضعف مياه الشرب وانتظام الضغوط بالمناطق والأدوار العليا ووصولها بصورة أفضل لقطاع شرق، وتحديدا منطقة الإسكان العائلي ومناطق العمارات المجاورة، والحي الأول شرق والمنطقه التاسعة عمارات والإسكان الاجتماعي وسكن مصر وإسكان الشباب.

استحداث طلمبات جديدة داخل محطة المياه

وأوضح رئيس الجهاز، أن الحلول تمثلت في استحداث قطاع طلمبات جديد داخل محطة المياه مكون من 3 طلمبات، قدرة الواحدة 810 أمتار مكعبة في الساعة، من أجل المساهمة فى إعادة توزيع الضغوط بالشبكة، وتوفير المياه للمناطق مرتفعة المناسيب، وذلك عن طريق الضخ والتغذية للشبكة عبر خط جديد قطر 300 مم من موقع المحطة إلى عمارات المنطقة التاسعة، لتدعيم الشبكة ككل، ضمن أعمال مشروع الاتزان الهيدروليكي، والمسؤول عن توزيع حصص المياه بالتساوي بين مناطق القطاع.

التواصل مع المواطنين للاطمئنان على مستوى الخدمة

وأشار «سعد»، إلى التواصل مع عدد من المواطنين أصحاب الشكاوى للاطمئنان على مستوى تقديم الخدمة، بعد إضافة التعديلات اللازمة، حيث شهدوا جميعاً تحسن ملحوظ خلال اليومين الماضين مما يؤكد نجاح تلك الأعمال.