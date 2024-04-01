رئيس حي المعادي بالقاهرة يوجه بتطهير خزانات المياه أعلى المباني

أكد اللواء طارق بحيري، رئيس حي المعادي بالقاهرة، استمرار متابعة حملة تطهير خزانات مياه الشرب أعلى أسطح العمارات، التي تستهدف التوعية والتنبيه على المواطنين بتطهير وغسيل الخزانات بصفه دورية، وغلقها بشكل محكم، للحفاظ على الصحة العامة، وتجنب الإصابة بالأمراض، والتوعية بغسل وتطهير الخزانات.

ضرورة تغطية الخزانات

ووجه رئيس حي المعادي، بضرورة التنبيه على المواطنين بتغطية الخزانات، ووضع شبك النسيج على الفتحات، ووجود عوامات لإيقاف تسريب المياه عند امتلاء الخزانات، كما جرى لصق منشور للتنبيه في مداخل العقارات التي شملتها الحملة اليوم، في شارع 200 أبراج القادة.

جاء ذلك بالتعاون مع إدارة شؤون البيئة والمجالس والأزمات والكوارث والإشغالات.

كما شنت أجهزة حي المعادي، حملة للقضاء على المخالفات والإشغالات، والحفاظ على حرم الطريق والرصيف، وعودة الانضباط للشوارع.

إزالة مخالفة بالاشتراك مع مباحث وشرطة المرافق

وشملت الحملة ميدان دجلة وشارع 213، كما جرى إزالة مخالفة بالاشتراك مع مباحث وشرطة المرافق من المحافظة ومباحث قسم المعادي، والإدارات المختصة بالحي، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ونائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، برفع كفاءة الطرق.