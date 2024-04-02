موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل بدون سابق إنذار على قناة dmc

تستمر القنوات الفضائية في عرض المسلسلات في النصف الثاني من رمضان، من بينها مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد، والذي بدأ عرضه خلال شهر رمضان وبثت حلقته الـ 7 على قناة dmc.

موعد عرض الحلقة 8 مسلسل بدون سابق إنذار

وعن موعد عرض الحلقة 8 مسلسل بدون سابق إنذار، ضمن مسلسلات شهر رمضان 2024، سيتم عرضها على قناة dmc في تمام الساعة 6:15 مساءً، مع إعادة بثها في تمام الساعة 5 صباحًا، وإعادة بث ثانية 12 ظهرًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it.

ملخص الحلقة السابقة من المسلسل

شقيق مروان «حسن» يكشف في الحلقة 7 بمسلسل بدون سابق إنذار، أنها امتلكت شقة باسمها دون علمه، وأخفتها عنه لفترة طويلة، ويكشف عن خلاف متصاعد بينه وبين زوجته.

بدون سابق إنذار هو الدور البطولة الأول لآسر ياسين وعائشة بن أحمد، ويشاركهما البطولة أحمد خالد صالح، ونهال عنبر، وأحمد علي ماهر، وهو من تأليف ألمى كفارنة، وإخراج هاني خليفة.