موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 15 على قناة DMC

شهد مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 14، العديد من الأحداث والتطورات في المواقف والأحداث، التي بدأت بعثور مروان «آسر ياسين» وليلى «عائشة بن أحمد» على ابنهما عمر، وذلك بعد أن هرب من المستشفى الذي كان يخضع فيه للعلاج من السرطان، بعد سماعهما يتحدثان عن أنه ليس نجلهما.

موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 15 على قناة «دي أم سي»

وعن موعد إعادة مسلسل بدون سابق إنذار على قناة «dmc» الحلقة 15، فتذاع الساعة 5 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهرًا، بالتزامن مع عرضه على منصة «WATCH IT»، ضمن دراما رمضان 2024.

ويُذكر أنه ضمن أحداث الحلقات السابقة، عمل الزوجان على جمع المال بهدف علاج الطفل عمر بالخارج، الذي أصيب بمرض سرطان الدم، ويحتاج إلى زرع نخاع، ولم يجدوا متبرعًا بالنخاع يتناسب مع طبيعة الحالة.

مسلسل بدون سابق إنذار

وقرر مروان «آسر ياسين» وليلى «عائشة بن أحمد» اللجوء إلى فك وديعة البنك الخاصة بهما منذ عام 2017، جاء ذلك بعد اقتراح ليلى باقتراض بعض الأموال من والدها من أجل هذا الأمر.

مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، نهال عنبر، أحمد خالد صالح، جهاد حسام الدين، وفتوح أحمد، تأليف ألمى كفارنة، وإخراج هاني خليفة