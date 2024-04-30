كاتب صحفي: الطرح المصري الخاص بالقضية الفلسطينية الأكثر موضوعية

قال محمد علي حسن، الصحفي المتخصص في الشؤون الخارجية، إن الاجتماع التنسيقي الذي حدث يوم 29 أبريل الماضي، والذي ضم عددا من الدول الأوروبية وجامعة الدول العربية، بحث التحركات اللازمة لدعم جهود تنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، موضحا أنه كان على هامش مشاركة وزير الخارجية المصري في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي.

ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإنهاء العدوان الإسرائيلي

وأضاف «حسن»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الأخبار»، على قناة «dmc»، أن هذا اللقاء يؤكد رسائل عديدة لمصر، منها التشديد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل جاد للعمل على إنهاء العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى دعم أبناء الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقهم المشروعة غير القابلة للتصرف.

الطرح المصري الخاص بالقضية الفلسطينية الأكثر موضوعية

وتابع أن الطرح المصري الخاص بالقضية الفلسطينية، هو الطرح الأكثر موضوعية، وهذا الطرح موجود بتطورات مختلفة، مؤكدا أن هناك ضرورة لوجود مفاوضات عادلة تحت مظلة دولية بأسس ومعايير لا تهدر حقوق الشعب الفلسطيني.