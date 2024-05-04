إزالة 84 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال أسبوعين ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الــ 22 لإزالة التعديات، التي تشرف عليها اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كل صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

إزالة 84 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف

واعلن محافظ بني سويف خلال تصريحات على هامش بيان صحفي صادر عن إدارة الإعلام بديوان عام المحافظة، اليوم، مناقشته للتقرير الذي أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته بعد مرور أسبوعين على انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الحالية قد وصل إلى إزالة 84 حالة تعد.

وأشار المحافظ إلى أن الازالات جاءت بواقع 54 حالة على مساحة 4 أفدنة و14 قيراطا من الأراضي الزراعية، و30 حالة على مساحة 5524 من أراضي أملاك الدولة، وذلك في الفترة من 20 أبريل 2024 حتى الأربعاء 1 مايو الشهر الجاري.

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف

يُذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر يناير، وفبراير، ومارس، وأبريل، وبدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير الماضي وتم خلالها إزالة 240 حالة، و المرحلة الثانية من 24 فبراير إلى 15 مارس الماضي وتم خلالها إزالة 222 حالة، و تختتم بالمرحلة الثالثة في 9 مايو 2024.