مراكز الإصلاح والتأهيل تستقبل عددا من رجال الدين المسيحي

بمناسبة الإحتفال بعيد القيامة المجيد لعام 2024، استقبلت مراكز الإصلاح والتأهيل بقطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، عددا من رجال الدين المسيحي، وذلك لإقامة الصلوات والشعائر الدينية، ومشاركة النزلاء والنزيلات المسيحيين الاحتفال بهذه المناسبة، إذ جرى تقديم بعض الهدايا وكحك العيد الذي جرى إعداده بقطاع الحماية المجتمعية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، واستمرارا لتفعيل أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجي.