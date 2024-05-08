تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد رزق بعد خضوعه لجراحة في الفك

استقرت الحالة الصحية للفنان أحمد رزق، بعد إجرائه عملية جراحية في الفك، ونُقل إلى منزله للحصول على الرعاية الكامل.

تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رزق

وأكد مصدر مقرب من الفنان، لـ«الوطن»، أنّ الفنان أحمد رزق حالته الصحية استقرت بشكل كبير، ومن المقرر أن يعود للحديث مرة أخرى بعد فترة من منعه من الكلام، وذلك بعد حصوله على كورس العلاج المكثف.

وقد خضع أحمد رزق لعملية جراحية في الفك منذ أيام، وحالته الصحية مستقرة حتى الآن .

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

وشارك الفنان أحمد رزق خلال السباق الرمضاني الماضي خلال مسلسل بيت الرفاعي والذي ضم عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم أمير كرارة، وسيد رجب، ورياض الخولي، وأحمد رزق، وإيناس مكي، وأحمد فؤاد سليم، وميرنا جميل، وصفاء الطوخي، ومحمد لطفي، ورحاب الجمل، وملك قورة، وعايدة رياض، من تأليف بيتر ميمي وعمرو أبو اليزيد وهند عبدالله، إخراج أحمد نادر جلال، إنتاج شركة سينرجي.