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«القاهرة الإخبارية»: نتنياهو يزعم شن العملية العسكرية برفح الفلسطينية للقضاء على 4 ألوية للفصائل

كتب:

حسن سمير
11:09 م | الثلاثاء 07 مايو 2024
دانا أبو شمسية

دانا أبو شمسية

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في تل أبيب، إن هناك جملة من التصريحات الصحفية السياسية لرأس الهرم السياسي المتمثل في بنيامين نتنياهو، والتي يقول فيها إن عملية الدخول البري العسكري لرفح الفلسطينية مهمة.

وأضافت «أبو شمسية»، خلال رسالة على الهواء، أن نتنياهو يقول إن العملية للقضاء على 4 ألوية عسكرية تابعة للفصائل الفلسطينية، وأوضح أن مقترح حماس بعيد كل البعد عما تطلبه إسرائيل في هذه المرحلة.

 

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