مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

كشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام بؤرة إجرامية تضم 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، سبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها «شروع في قتل – مخدرات – سلاح وذخيرة - استعمال قوة» بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية مُتخذين من إحدى القرى بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وباستهدافهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وأسفر التعامل عن مصرعهم، وعثر بحوزتهم على «2 قنبلة يدوية – رشاش جرينوف – 10 بنادقية آلية - 10 بنادق خرطوش – 9 خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلوجرام – كمية لمخدر البانجو وزنت 225 كيلوجراما».

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من مليون جنيه.