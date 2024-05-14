رئيس اتحاد الغرف التجارية: إفريقيا تتلقى 60 مليار دولار منح سنوية

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، خلال مشاركته في المؤتمر العربي الإفريقي البحرين 2024، إن الاتحاد بادر إلى مد جسور التعاون مع جميع البلدان والتكتلات في العالم، كما سعى لمد تلك الجسور مع مختلف التكتلات الاقتصادية ونجحنا في إنشاء العديد من الغرف مع القارة الإفريقية، مثل الغرفة الإفريقية الصينية والغرفة الإفريقية الكورية والإفريقية اليابانية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونعمل على إنشاء الغرفة الأوروبية الأفريقية أثناء القمة الأورو-أفريقية في لشبونة، وكذا الغرفة الأمريكية الإفريقية التي طرحت أثناء قمة أمريكا إفريقيا.

إفريقيا تتلقى أكثر من 60 مليار دولار

وأوضح خلال كلمته أن القارة الإفريقية تتلقى سنويا أكثر من 60 مليار دولار منح من مختلف دول العالم والهيئات متعددة الأطراف، بواقع نحو 50 دولار للفرد، وللأسف يتم استغلال 20% منها فقط للتنمية الاقتصادية، ويجب التركيز على التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، عبر تنمية وسائل النقل واللوجستيات.

ضرورة تطوير المواني المحورية وخلق خطوط نقل بحري

ولفت إلى ضرورة تطوير المواني المحورية وخلق خطوط نقل بحرى سريعة بين موانئنا وربطها بوسائل النقل متعدد الوسائط من سكك حديدية وطرق عابرة للقارات مثل طريق الإسكندرية كيب تاون، وبورسعيد داكار وسفاجا ندجامينا وغيرهم، لننقل خيراتنا وخبراتنا وسلعنا بيسر وكفاءة، ولتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية بقوتها الشرائية الهائلة التي تتجاوز 1.4 تريليون دولار.

وأشار إلى أن إفريقيا تطرح للأشقاء العرب فرصا واعدة، فهي ثاني أكبر قارة من حيث عدد السكان، فهي تمثل ثمن سكان العالم، كما تمثل 60% من الأراضي الصالحة للزراعة، و50% من مخزون العالم من معادن البلاتينيوم والكوبالت والماس، و11% من البترول، و6% من الغاز، و4% من الفحم، إلى جانب صادراتها الصناعية التي تضاعفت في العقد الماضي لتتجاوز 100 مليار دولار.