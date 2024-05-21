أستاذ علاقات دولية: كلمة مندوب مصر بمجلس الأمن حملت رسائل تحذير للمجتمع الدولي

قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إن كلمة مندوب مصر الدائم في مجلس الأمن حملت الكثير من الرسائل التحذيرية للمجتمع الدولي بضرورة أن يكون هناك تحرك عاجل ضد العمليات الانتقامية والتعجيزية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولة تنفيذ مخططها لاستخدام سلاح المساعدات الإغاثية والإنسانية لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

الإدارة الأمريكية لم تتحرك لوقف العدوان

وتابع «فارس» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «اليوم» المذاع عبر قناة DMC، أن الكلمة كانت كاشفة للعوار في النظام الدولي باعتبار أن من ما يحدث من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بدعم إسرائيل بشكل فج يمثل عقبة رئيسية أمام صناعة السلام في الشرق الأوسط، وكان على الإدارة الأمريكية باعتبارها أكبر دولة في العالم؛ التحرك لوقف العدوان على قطاع غزة.

الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بتحركات تضعف الموقف الفلسطيني

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بتحركات تضعف الموقف الفلسطيني، وكذلك الجهود الدولية التي ترمي وبشكل قاطع إلى وقف العدوان على قطاع غزة، فضلا عن مساعدة إسرائيل بتنفيذ مخططها لتهجير الفلسطينيين.