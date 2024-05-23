«النقل» تنشر فيديو لتركيب قضبان أول قطار كهربائي سريع في مصر

نشرت وزارة النقل، فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، لتركيب قضبان الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع «السخنة -العلمين - مطروح»، مؤكدة أن المشروع وفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لبناء المستقبل.

وأكدت الوزارة، أنّ أعمال تركيب قضبان السكة لأول قطار كهربائي سريع في مصر، تتم وفق المواصفات والمعايير العالمية، لشبكة ستغطي أنحاء الجمهورية إلى جانب كونها شرايين تنمية فستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، وربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة بمناطق الاستهلاك.

أعمال تنفيذ المحطات

وأشارت إلى تقدم أعمال تنفيذ المحطات خاصة الأعمال الإنشائية وبعض التشطيبات النهائية مثل محطة العاصمة المركزية التي تُعد الأكبر في الشرق الأوسط، وتقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب، سواء من حيث التجهيزات الداخلية الخاصة بالرحلة أو التجهيزات الأخرى الخاصة بالجوانب التجارية.

وأكدت أنّ المشروع يعتبر بمثابة نقل نوعية مهمة لمنظومة السكة الحديد والنقل في مصر، إذ يقدم خدمات متميزة لجميع المحافظات ويحقق الربط مع وسائل النقل الجماعية الأخرى الصديقة للبيئة كالمونوريل والقطار الكهربائي السريع والمترو.

توفير وسيلة نقل جماعية

يأتي تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع، في إطار حرص الدولة على توفير وسيلة نقل جماعية خضراء سواء لنقل الركاب أو البضائع، الأمر الذي يكون له عوائد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة.