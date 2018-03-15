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الوطن

دبلوماسي روسي: موسكو لم تطور برنامج "نوفيتشوك" للأسلحة الكيميائية

منذ 42 دقيقة
كتب: أ ف ب
دبلوماسي روسي: موسكو لم تطور برنامج "نوفيتشوك" للأسلحة الكيميائية

موسكو

أعلن دبلوماسي روسي كبير، اليوم  الخميس، أن موسكو لم تطور أبدا حتى في حقبة الاتحاد السوفياتي السابق برنامج الأسلحة الكيميائية "نوفيتشوك"، غاز الأعصاب الذي يشار إليه في قضية تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف كما نقلت عنه وكالة "إنترفاكس"، ليس هناك أي برنامج لتطوير أسلحة كيميائية تحت اسم "نوفيتشوك" لا في ظل الاتحاد السوفياتي السابق ولا في روسيا".

تعرض سيرغي سكريبال 66 عاما وابنته يوليا 33 عاما لتسميم بغاز الأعصاب في سالزبري في جنوب غرب إنجلترا تقول السلطات البريطانية إنه من صنع روسي ولا يزالان في المستشفى "في حالة حرجة".

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