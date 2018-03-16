بدء المرحلة الأولى لتركيب عدادات الكهرباء الذكية في مدينة نصر

بدأت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، بالتعاون مع الشركة القابضة لكهرباء مصر تركيب المرحلة الأولى للعدادات الذكية بحي السفارات بمدينة نصر من المشروع المستهدف فيه تركيب 53 ألف عداد ذكي بمدينه نصر والعبور.

ويستهدف المشروع، التحول من الشبكة النمطية الحالية إلى شبكة ذكية تستخدم التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات من خلال تركيب 250 ألف عداد ذكي في نطاق 6 شركات توزيع.

وقال المهندس ناجي عارف رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن العداد الذكي هو عداد به وسيلة اتصال للربط بين المشترك وشركة توزيع الكهرباء، مبينا أنه يتم إرسال قراءة العداد للشركة لإصدار الفاتورة دون أخطاء طبقاً للقراءة الفعلية المرسلة

ولفت إلى أن العداد الجديد يعمل على إرسال قراءة العداد أوتوماتيكيا ويتيح للمشترك المراقبة والتحكم في الاستهلاكات، كما يتيح لشركة الكهرباء الكشف عن الأعطال وتحديد العطل عن طريق إرسال إشارة لحظية وقت حدوث العطل إلى المركز الرئيسي، وبناءً عليه تقوم فرق الصيانة بالتحرّك لاستعادة التيار، ما يؤثر إيجابيًا في تحسين جودة الخدمة المقدّمة للمشتركين بحل الأعطال فى فترة زمنية صغيرة.

أوضح "عارف"، أنه من ضمن مميزات العداد الذكي أنه يتيح للمشترك حرية اختيار نظام التحصيل المناسب إما فاتورة أو مسبق الدفع بنفس العداد ويحافظ على الأجهزة المنزلية لوجود دائرة حماية بالعداد تقوم بفصله في حالة ارتفاع أو انخفاض الجهد، بالإضافة إلى كشف التلاعبات والسرقات لحظيًا، ما يساعد على تقليل الفقد غير الفني بالشركة، مؤكدًا أن العدادات الذكية تعمل بنفس أسعار الشرائح دون أي زيادة.