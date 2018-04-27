"المحافظين" عن أزمة الأمطار: الحكومة دائما تتأسف.. والمواطن هو الخسران

قالت رشا عمار، المتحدث الإعلامي لحزب المحافظين، إن الأمطار الغزيرة التي ضربت مدن الوجه البحري والمدن الساحلية، إنذار شديد اللهجة ومتكرر تقريبا بشكل سنوي، تكون نتائجه خسائر في الأرواح وأيضا خسائر اقتصادية جمة، والغريب أن المشهد يتكرر بنفس السيناريو سنويا دون تحرك واضح من الحكومة.

وأضافت عمار، أن المواطن عانى الأمرين خسائر الأمطار والاستجابة الضعيفة أو غير الموجودة من المسؤولين من أجهزة الدولة المختلفة، فإن جاءت الاستجابة تكون متخبطة وتقتصر على مقولة "سنحل الأمر سريعا" ولا يوجد حل في الأساس.

وتساءلت، "كيف لدولة بحجم مصر أن يكون إدارة الأزمة والاستجابة للطوارئ فيها متردي لهذه الدرجة، المواطن يأس من كثرة الاعتذارات التي تكررها الحكومة يوما بعد يوم، إذا فمن المسؤول ومن الذي سيحاسب؟.

وطالبت عمار الحكومة بإنشاء مركز لوجيستي لإدارة الأزمات والكوارث يمتلك كافة الأدوات والإمكانيات ويكون مسؤول مسؤولية كاملة عن معالجة الكوارث ومواجهة الأزمات والطوارئ، إلى جانب وضع خطط التعافؤ من الكوارث المختلفة مع الالتزام بوضع توقيتات محدده مسبقا بناء على دراسات لعودة الأنشطة والخدمات الحيوية للدولة ويتم اختبار الخطط بشكل متكرر وتحديثها طبقا للمتطلبات والظروف.