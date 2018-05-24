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الوطن

"تعليم قنا" تنعى طالبة توفيت أثناء أداء الامتحان.. وعثمان يعزي أسرتها

منذ 52 دقيقة
كتب: رجب آدم
"تعليم قنا" تنعى طالبة توفيت أثناء أداء الامتحان.. وعثمان يعزي أسرتها

امتحانات

نعت مديرية التربية والتعليم بقنا، مساء أمس، وفاة طالبة داخل لجنة امتحان اللغة الإنجليزية، بامتحانات الدبلومات بمركز نجع حمادي، شمال قنا، وذلك بسبب درجة الحرارة المرتفعة.

وقالت المديرية في بيان صحفي: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدم إدارة قنا التعليمية وكل العاملين بها، ومدارسها بخالص التعازى والمواساة لأهلنا في نجع حمادي في وفاة المغفور لها بإذن الله، الطالبة آية محمد التي كانت تؤدي امتحان مادة اللغة الإنجليزية، في الفترة من 9 صباحًا وحتى 12 ظهرًا، الأربعاء، في اللجنة الفرعية رقم 876 لامتحانات دبلوم المدارس الثانوية التجارية، ومقرها مدرسة شركة السكر الإعدادية".

وقدم الدكتور صبري خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، واجب العزاء لأسرة الطالبة، بمرافقة محمد الرشيدي، وكيل المديرية، وخالد فرغل مدير إدارة نجع حمادي.

وأعرب عثمان عن خالص تعازيه لأسرة الطالبة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

كانت غرفة العمليات بالتربية والتعليم بقنا، تلقت إخطارًا بوفاة الطالبة آية محمد، بالصف الثالث الثانوي التجاري، داخل لجنة امتحانية في أثناء امتحان مادة اللغة الإنجليزية، خلال امتحان الدبلومات في نجع حمادي، بسبب هبوط في الدورة الدموية نتيجة ارتفاع درجة حرارة الجو المرتفعة.

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