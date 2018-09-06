طرحت قناة "Mbc مصر"، البرومو الدعائي الأول، لبرنامج الإعلامي عمرو أديب، والذي يحمل اسم "الحكاية"، حيث لم تُعلن عن موعده بعد.

وكان "أديب" قد أعلن عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن برنامج "الحكاية" سينطلق على شاشة "Mbc مصر"، اعتبارًا من يوم 15 سبتمبر الجاري.

وتشارك الفنانة رجاء الجداوي، والدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وجيجي زايد، خبيرة فن الإتيكيت والطهي، عمرو أديب في تقديم بعض فقرات البرنامج الجديد.

وقال مصدر مقرب من "أديب" إنه استعان في برنامجه الجديد، بفريق العمل، الذي يتعاون معه منذ سنوات، إذ أن طارق يونس، سيتولى رئاسة تحرير البرنامج.