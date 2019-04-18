قال المستشار الحسيني أحمد عطا نائب رئيس محكمة أسيوط الابتدائية والمتحدث باسم اللجنة العامة للانتخابات بأسيوط، أنه تقرر إنشاء غرفة عمليات لمتابعة سير عملية الاستفتاء على الدستور، والمقرر لها أيام 20 و21 و22 أبريل الجاري وذلك لتسيير الأعمال ومتابعة الاستفتاء.

وأضاف الحسيني، فى تصريح، أن الناخبين المقيدة أسمائهم بقاعدة الناخبين بمحافظة أسيوط المدعون للإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية، بلغ 2 مليون و560 ألف ناخب موزعين على 609 لجنة فرعية يشرف عليهم 750 قاضيا ويعاونهم 2250 موظف من التربية والتعليم والمحليات.

وأشار رئيس غرفة العمليات إلى أن أعضاء اللجنة العامة ورئيسها المستشار محمد عميرة رئيس المحكمة الابتدائية، تفقدوا المقرات واللجان الفرعية بالمحافظة للتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال الناخبين خلال الأيام الثلاثة المقررة لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، داعيا المواطنين إلى المشاركة في الاستفتاء والتعبير عن آرائهم بكل حرية.