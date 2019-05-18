عودة حركة القطارات بالبحيرة بعد رفع 3 عربات خرجت من على القضبان

عادت حركة القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" بمحافظة البحيرة، إلى طبيعتها، بعد أن تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، بقيادة العقيد محمد بلبع، وكيل إدارة الحماية المدنية، من رفع 3 عربات خرجت عن قضبان السكة الحديد بمزلقان جزيرة البط بمدينة دمنهور، بواسطة ونش تابع للسكة الحديد قادم من طنطا، وتم تخزين الـ18 عربة في مخزن السكة الحديد بدمنهور، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.

وكان اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، يفيد بخروج قطار بضائع من على القضبان بمزلقان جزيرة البط بدمنهور.

وانتقل المقدم حسن قاسم، رئيس مباحث قسم شرطة دمنهور، والعقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالبحيرة، لمكان الحادث، وتبين خروج 3 عربات من قطار بضائع "بازلت" كان متجها إلى القاهرة على شريط السكة الحديد "الإسكندرية ـ القاهرة" عن قضبان السكة الحديد.

وتمكنت قوات الحماية المدنية، من فتح طريق السكة الحديد بعد رفع 3 عربات خرجت عن قضبان السكة الحديد بمزلقان جزيرة البط بمدينة دمنهور، بواسطة ونش تابعة للسكة الحديد قادم من طنطا وتم تخزين الـ18 عربة في مخزن السكة الحديد بدمنهور لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.