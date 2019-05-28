أبرزها "حدوتة مرة".. السحر والدجل في دراما رمضان تتحدى المحاذير

رغم تشديد الرقابة ووضعها مجموعة من المحاذير لتجنب عرضها ضمن دراما رمضان هذا العام، إلا أن هناك مجموعة من الأعمال تطرقت إلى عرض بعض الخرافات من خلال تناولها لفكرة السحر والأعمال السفلية والدجل، بعضها كان صريحا في عرض الفكرة والآخر التف حولها.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي أبرز الأعمال التي ركزت على عرض هذا المحتوى.

مسلسل علامة استفهام:

وفي الحلقات الأولى لعرض مسلسل علامة استفهام بدأ الفنان محمد رجب، أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "علامة استفهام"، والتى يجسد فيه شخصية "نوح الشواف" بمشاهد غامضة داخل منزل مظلم، ليظهر بعدها الفنان هيثم أحمد زكى فى شخصية "دكتور سامح" والذى يعمل طبيبا نفسيا، ويذهب الدكتور سامح لأحد المسارح التى تقدم السحر وخفة اليد، ويجد "نوح الشواف"، يعمل "ساحر" بصحبة الفنانة ميرهان حسين التى تحمل ثعبانًا حول رقبتها، ويفاجئ نوح سامح بسحر ونقل الثعبان على رقبته فى محاولة خنقه.

كما تظهر تظهر شخصية "الشيخ منصور"، والذي يلعب دوره حسن العدل، والذي يقال عنه إن له كرامات وما إلى ذلك ويستعين به بطل العمل في بعض الأمور.

مسلسل أبو جبل:

الترويج لفكرة السحر لجذب الحبيب ظهرت جليا من خلال مسلسل "أبو جبل" بطولة مصطفى شعبان، حيث روَّج "أبو جبل" لذلك من خلال سياق الأحداث حول صراعه مع أشقائه حول الثروة، كذلك تلجأ شخصية "عزيزة" الفنانة أحلام الجريتلي مع ابنتها "انتصار" مريم حسن، إلى السحر من خلال أحد الدجالين من أجل أن يتعلق "سعد" دياب، بها ويتزوجها لينالها جزء من الميراث بعدما فقدت جنينها الوحيد من شقيقه.

مسلسل حدوتة مرة:

ومن خلال مسلسل حدوتة مصر ظهرت تلك الخرافة، حيث إن "مرة" التي تجسد شخصيتها غادة عبدالرازق هى بنت "سنية" الدجالة وأتت أيضا عن طريق غير شرعي، وكانت والدتها تعمل عرافة وتعالج الناس بالسحر، وتوفيت سنية اثناء دفن عمل بالمقابر، وخلال الأحداث تظهر الفنانة وفاء صادق في بعض المشاهد وهي تقوم بإخراج الجان من جسد فتاة، وفي مشهد آخر تظهر وهي تحاول أن تضع سحرا داخل أحد القبور، ولكنها في اللحظة نفسها تتوفى.

وعلى مدار الحلقات يتم اكتشاف أحد الأعمال في منزل "مرة" بعد أن تزوجت من أحد رجال الأعمال ووضعتها في غرفة أبنائه وغرفته إلا أنها تنكر صلتها بهذه الأعمال السفلية.