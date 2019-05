يحيي الموسيقار العالمي ياني حفلًا جديدًا في مصر، يوم 26 يوليو المقبل، في ماونتن فيو الساحل الشمالي.

وجاء تقسيم أسعار تذاكر الحفل على النحو الآتي:

التذكرة البرونزية: بـ720 جنيهًا.

التذكرة السيلفر: بـ1080 جنيهًا.

التذكرة الذهبية: بـ1800 جنيه.

التذكرة البلاتينيوم: بـ2250 جنيهًا.

التذكرة الـVIP: بـ3150 جنيهًا.

وسيقدم ياني مقطوعاته الموسيقية القديمة والحديثة، ومن أشهر مؤلفات Yanni الموسيقية، منها Thirst for Life، وOur Days، وCan’t Wait، وWhat You Get.