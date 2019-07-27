91 ألفا حصيلة تظلمات الثانوية.. و"التعليم": بسبب ارتفاع المجاميع

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن وصول عدد طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، إلى 91 ألفًا و142 طالبًا/طالبة تقدموا بتظلم من نتيجة الامتحانات حتى الآن.

وأوضح خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أنَّ العدد الكبير للتظلمات بسبب ارتفاع المجاميع العام الجاري وارتفاع الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى من التنسيق.

وبلغت إجمالي عدد كراسات الامتحانات المتظلم من نتائجها في الدور الأول 268 ألفًا و988 كراسة امتحان.

كما بلغت عدد التظلمات الخاصة بكراسات مادة اللغة العربية 49 ألفًا و855 تظلمًا، كما بلغت عدد التظلمات الخاصة بكراسات مادة التاريخ 5 آلاف و238 تظلمًا، وبلغت عدد التظلمات الخاصة بكراسات مادة الفيزياء 40 ألفًا و55 تظلمًا، وبلغت عدد التظلمات الخاصة بكراسات مادة الكيمياء 33 ألفًا و694 تظلمًا، وبلغت عدد التظلمات الخاصة بكراسات مادة مادة الأحياء 31 ألفًا و563 تظلمًا، وبلغت عدد التظلمات الخاصة بكراسات مادة الرياضيات البحتة 15 ألفًا و198 تظلمُا.

وكانت وزارة التعليم، فتحت باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 16 يوليو 2019 وتستمر لمدة 30 يومًا.