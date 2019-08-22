أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، بسرعة بحث حالة أسرة الشاب ذا الاحتياجات الخاصة المعتدى عليه بقرية كفر إبراش بمركز مشتول السوق، لتقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي اللازمين له ولأسرته لمواجهة الآثار المترتبة على التشهير به وإهانته.

وانتهت مديرية التضامن الاجتماعي من إجراء البحث الاجتماعي اللازم للأسرة، وتبين أنها مكونة من 8 أفراد ودخلهم الشهري لا يكفي لتوفير حياة كريمة لهم، وبناءً عليه تقرر صرف إعانة عاجلة تقدر بمبلغ 2000 جنيه لأسرة الشاب، وجارِ اتخاذ الإجراءات اللازمة لبحث مدى استحقاق الأسرة لصرف معاش كرامة ليساعدهم على تحمل أعباء الحياة الاقتصادية.

وشهدت قرية كفر أبراش واقعة تعدي مجموعة من الشباب بالضرب على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل صالون حلاقة بالقرية، الأمر الذي تم تداوله على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، ما أثار غضب الكثير من المواطنين.