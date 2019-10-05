قال الدكتور شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إدارة التفتيش الصيدلي وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة حملة رقابية وتفتيشية مشتركة على إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة أبوكبير.

وأضاف أن الحملة أسفرت عن ضبط 2265 (قرصا / عبوة / وحدة / زجاجة) أدوية، ومستلزمات طبية بدون فواتير داخل غرفة غير مرخصة بالمستشفى، وتم تحريز المضبوطات بالمستشفي واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

جاء ذلك في إطار تنفيذ الحملات المكثفة على كل المنشآت الطبية بنطاق المحافظة لضبط الأماكن غيرالمرخصة ومنع ظاهرة بيع واستخدام الادوية بالمخالفة للقانون، وللتأكد من سلامه وفعالية الدواء المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين وفيما يهدد صحة المرضى.