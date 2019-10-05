تسجيل الدخول

أحدث الأخبار

بسبب الإهمال.. إحالة العاملين بمركز روماتيزم القلب بدمنهور للتحقيق

بسبب الإهمال.. إحالة العاملين بمركز روماتيزم القلب بدمنهور للتحقيق

رئيس قرية بالإسماعيلية: 70 ألف جنيه قروضا لـ 14 امرأة ريفية

رئيس قرية بالإسماعيلية: 70 ألف جنيه قروضا لـ 14 امرأة ريفية

ضبط عاطل بحوزته كيلو هيروين غرب الإسكندرية

ضبط عاطل بحوزته كيلو هيروين غرب الإسكندرية

صور.. "جماهير الأبيض" تقف ضد رئيس الزمالك وتساند "جنش": "أنت مش لوحدك"

صور.. "جماهير الأبيض" تقف ضد رئيس الزمالك وتساند "جنش": "أنت مش لوحدك"

اتحاد كتاب جنوب الصعيد ينظم احتفالية للأديب بهاء طاهر

اتحاد كتاب جنوب الصعيد ينظم احتفالية للأديب بهاء طاهر

القبض على سيدة تدير كيان تعليمي غير مرخص ومنح شهادات مزورة بكفر الشيخ

القبض على سيدة تدير كيان تعليمي غير مرخص ومنح شهادات مزورة بكفر الشيخ

اختيارات الوطن

بين "الثورة والنصر والكنيست".. أبرز خطابات السادات: في 6 ساعات

بين "الثورة والنصر والكنيست".. أبرز خطابات السادات: في 6 ساعات

من إيطاليا إلى الإمارات.. مصريون ناجحون يدعمون بلادهم في "مصر تستطيع"

من إيطاليا إلى الإمارات.. مصريون ناجحون يدعمون بلادهم في "مصر تستطيع"

ما تيجي نخرج.. "أسياد الزار" على مسرح الضمة وأميرة البيلي في الساقية

ما تيجي نخرج.. "أسياد الزار" على مسرح الضمة وأميرة البيلي في الساقية

"مكرونة وفراخ بانية".. هشام ماجد يكشف سبب خناقة "شيكو" مع مالك فندق بالإسكندرية

"مكرونة وفراخ بانية".. هشام ماجد يكشف سبب خناقة "شيكو" مع مالك فندق بالإسكندرية

يصل لـ50 ألف جنيه.. بنك ناصر يعلن عن قرض لتمويل التعليم

يصل لـ50 ألف جنيه.. بنك ناصر يعلن عن قرض لتمويل التعليم

محطات البنزين تلتزم بالأسعار الجديدة.. والسائقون سعداء

محطات البنزين تلتزم بالأسعار الجديدة.. والسائقون سعداء

الأكثر قراءة

عاجل