أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث الأحداث بالقاهرة (مالك مخزن كائن بدائرة قسم شرطة المعادى)، بإدارة المخزن بدون ترخيص، وقيامه بتجميع كميات كبيرة من أدوية العظام والمكملات الغذائية، وكذا الحقن المؤثرة على الصحة العامة "أفدرين" المستوردة والمهربة جمركيا داخل المخزن، ملك المشار إليه، بقصد الإتجار وبيعها بأسعار أعلى من أسعارها المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات استهدفت القوات المخزن المشار إليه، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعثر بداخل المخزن على كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير المسجلة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد، بالمخالفة لأحكام القانـون عبارة عن (19 ألف قرص مكمل غذائى- حقن مؤثرة على الصحة العامة وتسبب الموت المفاجئ "إفدرين" بإجمالى 3600 حقنة - أدوية عظام بإجمالى 2300 قرص - مرهم مخدر موضعى بإجمالى 1400 عبوة).

بمواجهته اعترف بإدارة المخزن بدون ترخيص وتخزين تلك المضبوطات بقصد الإتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.