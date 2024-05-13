«لو معاك 100 ألف جنيه».. اربح 1750 جنيها شهريا من الشهادة الماسية

يوفر بنك التعمير والإسكان الحكومي، باقة متنوعة من الشهادات الادخارية، من بينها الشهادة الماسية المخصصة للأفراد، بعائد يصل إلى 21% سنويًا.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك التعمير والإسكان لشهر مايو 2024، على الموقع الرسمي، تصدر الشهادة الماسية بالجنيه المصري ولمدة 3 سنوات.

تفاصيل الشهادة الماسية من التعمير والإسكان

ويكون العائد على شهادة بنك التعمير والإسكان 21% سنويًا، وهو ثابت طوال مدة الشهادة والحد الأدنى لشراء الشهادة 100 ألف جنيه، ومضاعفات الـ10 آلاف جنيه، ودورية الصرف شهريًا.

العائد الشهري على مبلغ 100 ألف جنيه

يمكن لصاحب المبلغ 100 ألف جنيه، الحصول على عائد 1750 جنيهًا شهريًا من الشهادة الماسية.

ويبدأ احتساب العائد على الشهادة الماسية من اليوم التالي للشراء، فيما تجدد الشهادة تلقائيًا إذا لم يخبر العميل البنك بعدم التجديد.

ويتيح بنك التعمير والإسكان إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة ولا يمكن الاسترداد قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، بحسب تعليمات وشروط البنك إذ يتم خصم نسبة من سعر العائد المطبق على الشهادة، من بعد 6 أشهر حتى السنة الأولى 12%، والسنة الثانية 11.5% والسنة الثالثة 11%.