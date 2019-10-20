تقدم طارق متولي نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بشأن وجود عدد كبير من مصانع البلاستيك البدائية معظمها يعمل دون ترخيص، وبالتالي تتعرض مثل هذه المصانع لوقوع حوادث الحريق المتكررة نظرًا لعدم وجود قواعد للأمان والسلامة بها.

وأوضح متولي أنّ مصانع البلاستيك جميعها تحتوي على ماكينات كهربائية قابلة للاشتعال سريعًا وفي أقل وقت ممكن، موضحًا أنّ حريق المصانع قد يودي بحياة العديد من السكان، خاصة المجاورين لتلك المصانع، ونظرًا لارتفاع معدل الحرائق بمصانع البلاستيك فهي تستحوذ على 14% من قائمة المتضررين من مخاطر الحريق، حسب الاتحاد المصري لشركات التأمين.

وأكد النائب أنّه يمكن تلافي الحرائق بخضوع المصانع غير المرخصة إلى ترخيص، ثم تطبيق قواعد الأمان والسلامة بها، وتدريب العاملين بها على التصرف في وقت اندلاع الحريق، وتشديد العقوبة على من لا يتبع هذه القواعد.

ولفت متولي إلى أهمية المتابعة المستمرة من إدارة الحماية المدنية، لتوافر وسائل الوقاية وإجراءات السلامة المهنية داخل المنشآت الصناعية، للتقليل من الخسائر التي قد تتحملها شركات التأمين حال وقوع الحريق.

وأضاف النائب أنّ قطاع الحماية المدنية في مصر يتطلب إعادة تنظيم للقيام بالدور المنوط به، فضلا عن التكامل المطلوب توافره بين الجهات المعنية، التي تضم وزارات الداخلية والقوى العاملة والبيئة.