شهدت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أول جامعة على مستوى العالم للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي، إقبالاً قوياً من الخريجين حول العالم فور إطلاقها، فقد بدأ 3200 طالب بتقديم طلبات الالتحاق، بمن فيهم 1681 طالباً محتملاً شارفوا على استكمال طلباتهم، واستكمل 234 طالباً تقديم طلباتهم في غضون أسبوع واحد فقط منذ إطلاق الجامعة في 16 أكتوبر 2019، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتأتي النسبة العظمى من الطلبات من دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية والجزائر ومصر والهند والصين وستقدم الجامعة برامج ماجستير العلوم، والدكتوراه في المجالات الرئيسية للذكاء الاصطناعي التي تشمل تعلم الآلة، والرؤية الحاسوبية، ومعالجة اللغات الطبيعية، كما سيكون هناك تعاون مع واضعي السياسات والشركات من جميع أنحاء العالم حتى يتم تسخير الذكاء الاصطناعي على نحو مسؤول كقوة قادرة على إحداث تحول إيجابي.

من جانبه قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة الإماراتي للإعلام، و رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أن الاهتمام الكبير بالتسجيل في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي يعد مؤشراً مشجعاً خاصة أنه يأتي في وقت قياسي ومن مختلف أنحاء العالم.

وأضاف "الجابر"، أن هذا الإقبال يؤكد الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى للقيادة الرشيدة حول أهمية الاستثمار في الإنسان وتمكينه بالعلم والمعرفة لإيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه العالم، ومواصلة ترسيخ مكانة دولة الإمارات وأبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار والتعليم العالي.