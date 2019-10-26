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تحت عنوان "معمدون ومرسلون".. إيبارشية سوهاج تنظم يوما للشبيبة

تحت عنوان "معمدون ومرسلون".. إيبارشية سوهاج تنظم يوما للشبيبة

أوقاف الإسماعيلية تستكمل توزيع صحوك الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجا

أوقاف الإسماعيلية تستكمل توزيع صحوك الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجا

"رياضة القليوبية" تصدر تعليمات السلامة بمراكز الشباب خلال الأمطار

"رياضة القليوبية" تصدر تعليمات السلامة بمراكز الشباب خلال الأمطار

"الداخلية" في أسبوع.. ضبط 114 متهما وبحوزتهم 37 قطعة سلاح

"الداخلية" في أسبوع.. ضبط 114 متهما وبحوزتهم 37 قطعة سلاح

محمد رمضان لـ نور ستارز بطلة كليبه الغنائي الجديد: مبسوط بوجودك

محمد رمضان لـ نور ستارز بطلة كليبه الغنائي الجديد: مبسوط بوجودك

إنقاذ 90 مهاجرا قبالة ليبيا وسط تهديدات بالسلاح

إنقاذ 90 مهاجرا قبالة ليبيا وسط تهديدات بالسلاح

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لمتضرري السيول.. المستندات المطلوبة للحصول على مساعدات "التضامن"

بينها سن المتهم.. شائعات روجتها الـ سوشيال ميديا حول قضية شهيد الشهامة

بينها سن المتهم.. شائعات روجتها الـ سوشيال ميديا حول قضية شهيد الشهامة

صور.. لـ"Android وiOS".. أفضل تطبيقات التنبؤ بالطقس وتتبع الأعاصير

صور.. لـ"Android وiOS".. أفضل تطبيقات التنبؤ بالطقس وتتبع الأعاصير

ظاهرة مناخية أثارت الجدل.. الفرق بين الإعصار والمنخفض المداري

ظاهرة مناخية أثارت الجدل.. الفرق بين الإعصار والمنخفض المداري

الأمطار رعدية بـ6 محافظات.. الأرصاد تحذر من طقس 24 ساعة مقبلة

الأمطار رعدية بـ6 محافظات.. الأرصاد تحذر من طقس 24 ساعة مقبلة

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رواتب تصل لـ8 آلاف جنيه.. تفاصيل نشرة وظائف "مصر تعمل" الأسبوعية

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