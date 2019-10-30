أعلن جهاز تعمير محافظة الوادي الجديد، اليوم، إنشاء طريق دائري جديد بمركز الداخلة يربط بين قرية الموهوب ومطار الداخلة بمدينة موط، بتكلفة تقديرية 75 مليون جنيه.

وقال اللواء أيمن عبدالمنعم، رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، إن المشروع ينفذ على مراحل، حيث إن الطريق الدائري المستهدف إقامته يصل طوله إلى 53 كيلومترا، ليربط بين قرية الموهوب، وحتى طريق "موط - شرق العوينات"، ويتولى جهاز التعمير تنفيذ المرحلة الأولى من الطريق بطول 15 كيلومترا.

وأضاف أيمن، أن المشروع أُسند للشركة الوطنية للطرق، وبتمويل من جهاز التعمير على أن تبدأ أعمال الرصف وإقامة الطريق في شهر نوفمبر المقبل، وينتهي المشروع في مرحلته الأولى خلال 12 شهرا.