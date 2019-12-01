أعلن اللواء وليد المعداوي، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، عن استرداد قطعتي أرض ملك للدولة بمنطقة القصر والأُبيض في مطروح على مساحة إجمالية 12 فدانا.

وقال المعداوي، اليوم، إنه جرى الدفع بلجنة من مجلس المدينة بقرار محافظ مطروح في حينه برئاسة السيد خلف، نائب رئيس مدينة مرسى مطروح، وعضوية الشئون القانونية والأملاك والمجالس لمعاينة قطعتي أرض بمنطقة القصر والأُبيض بمساحة إجمالية 12 فدان لأحد الجهات المخصصة، ولم تلتزم الجهة المخصص لها الأرض ببنود التعاقد، وبناء عليه استردت المحافظة الأرض.

وأضاف المعداوي أن مجلس المدينة حريص على تنفيذ وتطبيق القانون لاسترداد أراضي الدولة بمراجعة بنود التعاقد للأراضي المخصصة للجهات المتعاقدة معها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لبنود التعاقد.