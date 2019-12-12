رفع درجة الاستعداد وأماكن إيواء.. "شعراوي" يتابع الأمطار بالمحافظات

وجه اللوء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المحافظين إلى التنسيق مع مديريات الصحة والتضامن والري، لرفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، وزيادة أطقم الخدمات الطبية لعلاج المتضررين، وعمل أماكن إيواء للمتضررين من الأمطار، والتأكد من صلاحيتها، مع التأكد من خفض مناسيب الترع والمصارف، فى المحافظات التى تعرضت للأمطار، إضافة إلى التنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي، للتأكد من تسليك الشبكات، لاستيعاب كميات الأمطار.

وذلك خلال عدة اتصالات أجراها الوزير، اليوم، بعدد من المحافظين، لمتابعة الجهود التي جرى اتخاذها، لمواجهة الأمطار، التى شهدتها بعض المحافظات، والتأكد من اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وأطمأن "شعراوي"، من المحافظين التى شهدت محافظاتهم أمطارًا، اليوم، على جهود المتابعة فى المراكز والمدن والقرى، والتحرك السريع لجميع المواقع، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، لحل أي مشكلات، مع إعادة توزيع عربات شفط المياه، ما يتناسب مع أماكن تجمع الأمطار، كما حدث فى محافظتي كفر الشيخ والإسكندرية، التى شهدت تجمعات للأمطار في بعض المناطق، والدفع بسيارات شفط إضافية لهذه الأماكن، لسرعة إزالة تراكمات المياه، مشيرًا إلى أن غرفة عمليات الوزارة، تتابع على مدار اليوم، جميع التطورات بالمحافظات، وأماكن سقوط الأمطار والأضرار التى تسببها، وتعد تقارير دورية، على مدار اليوم.

وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة استمرار تواجد فرق الطوارىء، والتدخل السريع فى المحافظات، ورفع درجات التأهب القصوى والطوارىء، ومراجعة خطة انتشار المعدات، والتنسيق مع القوات المسلحة، وإدارات المرور بالمحافظات، لتحديد محاور وطرق بديلة، فى حالة إغلاق أية شوارع أو ميادين نتيجة الأمطار.

ووجه شعراوي، بتشكيل لجان للمرور على أعمدة الكهرباء، على مستوى المحافظات، وفحصها والتأكد من سلامتها، واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، مشددا على أهمية التواجد الميداني للقيادات المحلية، فى الأماكن التى قد تمثل أماكن تجمع للأمطار، مع متابعة تقارير هيئة الأرصاد الجوية بصفة مستمرة، ومعرفة التنبؤات على مستوى الجمهورية، لاتخاذ مايلزم من إجراءات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.